В Самарской области школьник ударил учителя по голове
В городе Сызрани Самарской области полиция проводит проверку по факту нанесения учеником одной из школ травмы учительнице.
Уточняется, что инцидент произошел 10 января в одной из школ Сызрани.
«Между двумя школьниками произошел конфликт, учительница заступилась за одного из них, в ответ на это другой ударил учительницу по голове. Женщина была госпитализирована с травмой головы», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, напавшему на учительницу школьнику 15 лет.
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