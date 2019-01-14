В Самарской области школьник ударил учителя по голове

В городе Сызрани Самарской области полиция проводит проверку по факту нанесения учеником одной из школ травмы учительнице.

Уточняется, что инцидент произошел 10 января в одной из школ Сызрани.

«Между двумя школьниками произошел конфликт, учительница заступилась за одного из них, в ответ на это другой ударил учительницу по голове. Женщина была госпитализирована с травмой головы», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, напавшему на учительницу школьнику 15 лет.

