Польша построит остров в Калининградском заливе

Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе для обеспечения безопасности в регионе.

Остров появится в территориальных водах Польши, для его создания используют грунт, который получат при строительстве судоходного канала через Балтийскую косу, сообщает польское издание Onet.

Отмечается, что остров будет находится на 2-3 метра выше уровня моря и иметь форму эллипса с длиной около двух километров и шириной около одного. Его планируется использовать в туристических целях.

Остров возведут в рамках программы строительства водного пути, соединяющего Калининградский залив с Гданьским. Стоимость строительства острова оценивается в 880 миллионов польских злотых (около 16 миллиардов рублей).