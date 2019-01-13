Дубль Азмуна принес победу Ирану во втором матче Кубка Азии

Нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун оформил дубль за сборную Ирана, которая обыграла Вьетнам во втором матче Кубка Азии со счетом 2:0.

Сейчас на счету Азмуна три гола в двух матчах на турнире. В первом туре Иран разгромил Йемен — 5:0, сообщает официальный сайт «Рубина».

Напомним, что казанский клуб в эти дни находится на первом предсезонном сборе в Турции, который продлится до 17 января. Азмун присоединится к команде сразу по окончании выступления иранской сборной на Кубке Азии.