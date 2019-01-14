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В Татарстане ожидается снег, гололед и до -12°С

06:36, 14.01.2019
В Татарстане ожидается снег, гололед и до -12°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 14 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег.

Ветер юго-западный умеренный. На дорогах гололедица.

Минимальная температура воздуха ночью в республике составит от -12°С до -17°С. Максимальная температура воздуха днем от -7°С до -12°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от -9°С до -11°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -10°С до -12°С.

Общество Татарстан
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