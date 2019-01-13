Концерн «Калашников» запустит производство «заменитель» пистолета Макарова в марте

Серийное производство нового российского пистолета, который должен заменить пистолет Макарова, начнется весной 2019 года.

Межведомственная комиссия примет решение в марте о присвоении этому образцу вооружения литеры О1, разрешающей серийное производство. После планируется организовать серийный выпуск оружия, передают «РИА Новости».

Ранее завершились испытания нового пистолетного комплекса под патрон 9х21 на базе АО «ЦНИИТОЧМАШ» и полигонах Минобороны России.

Пистолет подвергался воздействию климатических и механических факторов для проверки на соответствие требованиям стойкости, в том числе устойчивости, прочности, установленными нормативно-технической документацией заказчика. Кроме того, исследовались его баллистические характеристики.