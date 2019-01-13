Врачи смогли сохранить ногу спасенному в Магнитогорске младенцу

Врачам удалось восстановить кровообращение и избежать осложнений с ногой малыша, спасенного из-под завалов обрушившейся части дома в Магнитогорске.

«За минувшую неделю оно [состояние] было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы», — рассказал официальный представитель Минздрава России Максим Радецкий.



По его словам, малыш постепенно переходит на самостоятельное питание, передает ТАСС.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, что спасенный в Магнитогорске младенец находится в стабильном состоянии.

Напомним, что 1 января спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске живого младенца. Затем его поместили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.

