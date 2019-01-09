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Рошаль назвал стабильным состояние спасенного в Магнитогорске младенца

11:44, 09.01.2019
Рошаль назвал стабильным состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Фото: kremlin.ru

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, что спасенный в Магнитогорске младенец находится в стабильном состоянии.

«Состояние стабильное, с медленным улучшением», — цитирует Рошаля «РИА Новости».

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии добавил, что пока ребенок продолжает оставаться в реанимации.

Напомним, что 1 января спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске живого младенца. Затем его поместили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве. 7 января министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что ребенок пришел в сознание.

31 декабря в жилом доме в Магнитогорске обрушился подъезд. В результате погибли 39 человек. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.

Происшествия
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