Замгубернатора Владимирской области сама отправится мыть полы в больнице Струнино
Врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова инициировала генеральную уборку в больнице Струнино. Накануне в ответ врачам, которые попросили Чекунову переоснастить медучреждение, она посоветовала медикам вымыть в больнице полы.
«В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения. Начало в 13.00», — приводит слова чиновницы ТАСС.
Сотрудники областного департамента здравоохранения и персонал поликлиники будут совместно отвечать за акцию чистоты.
Напомним, что в соцсетях и СМИ активно обсуждается заявление Чекуновой по поводу внешнего вида врачей и необходимости содержать в чистоте больницу.ОбществоВласть
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