Замгубернатора Владимирской области сама отправится мыть полы в больнице Струнино

Врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова инициировала генеральную уборку в больнице Струнино. Накануне в ответ врачам, которые попросили Чекунову переоснастить медучреждение, она посоветовала медикам вымыть в больнице полы.

«В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения. Начало в 13.00», — приводит слова чиновницы ТАСС.

Сотрудники областного департамента здравоохранения и персонал поликлиники будут совместно отвечать за акцию чистоты.

Напомним, что в соцсетях и СМИ активно обсуждается заявление Чекуновой по поводу внешнего вида врачей и необходимости содержать в чистоте больницу.