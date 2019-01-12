Уфимки отличились в проигранном канадкам полуфинале МЧМ-2019

В полуфинальном матче женского молодежного чемпионата мира, который проходит в Японии, сборная России проиграла канадкам — 4:5. Основное время закончилось результативной ничьей — 4:4.

Нападающие уфимской «Агидели» Полина Лучникова и Илона Маркова заработали результативные очки в этом поединке: Полина результативный пас, а Илона — гол плюс пас.



В начале овертайма канадки использовали численное преимущество и вырвали победу. Российская сборная сыграет в матче за третье место против сборной Финляндии.

Напомним, на групповой стадии этого турнира россиянки крупно уступили канадской сборной — 1:5.

