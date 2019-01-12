Дэвид Немировски: «Все понимали важность этой игры»

Нижегородское «Торпедо» одержало волевую победу над лидером Восточной конференции КХЛ «Автомобилистом» из Екатеринбурга — 3:2.



Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал этот результат:

— Все понимали важность этой игры для нас. Много работали, вышли с хорошим настроем. С первых минут играли хорошо, создавали моменты. Пропустили гол в контратаке, который немного сломал игру в первом периоде. Во втором вернули ее в нужное русло, хорошо действовали, создали много моментов, но их вратарь играл очень здорово. Тяжело было забивать, и хорошо, что мы в конце концов сделали это в третьем периоде. Это был большой шаг в данном матче. Забили три гола и довели игру до победы! — сказал наставник.

