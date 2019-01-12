Ученые сообщили о потере связи с единственным российским космическим телескопом

Директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев рассказал, что единственный российский космический телескоп «Радиоастрон» перестал принимать команды с Земли.

По его словам, сейчас ведутся попытки установить связь с аппаратом.

«Идут сеансы и сегодня, и завтра… Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся»,— приводит слова ученого «РИА Новости».

Кардашев отметил, что телескоп не работает только на прием командной информации, но продолжает передавать научные данные на Землю. Ученый добавил, что гарантийный срок существования «Радиоастрона» уже истек.

Проект «Радиоастрон» — это 10-метровый космический радиотелескоп, выведенный на орбиту в 2011 году в составе обсерватории-спутника «Спектр-Р». С высоты 350 тыс. км аппарат ведет мониторинг солнечной активности и других астрономических явлений.



Ранее стало известно, что Российский спутник «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.