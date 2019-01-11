Компания Ротенберга получила 46 млн рублей на проведение антикоррупционных мероприятий

Московская компания «Гранат, бенефициаром которой является Аркадий Ротенберг, выиграла тендер на проведение антикоррупционных мероприятий, объявленный Общественной палатой. На это из федерального бюджета выделят чуть более 46 млн рублей.

Как сообщает РБК со ссылкой на тендер, компания должна организовать в 2019 году135 мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и еще 17 регионах России. Это 77 круглых столов, 27 общественных слушаний и 27 семинаров, два форума и две конференции.

Ранее Аркадий Ротенберг обменял остров в Санкт-Петербурге на воинские части в Москве. Вместо яхт-клуба и коттеджей на острове Бычий структура бизнесмена получила два земельных участка общей площадью 10 га в Москве.