Артем Лукоянов: «Я не звезда на елке, чтобы ехать на Матч всех звезд»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов после поражения от московского «Динамо» (2:3) прокомментировал свой гол и рассказал почему бы ни при каких обстоятельствах не поехал на Матч всех звезд.

— Позитив в этой игре хоть какой-то, что отыгрались с 0:3, забросили две шайбы, были еще моменты. Но соперник, наверное, при счете 3:0 в свою пользу уже доигрывал матч, поэтому где-то нам давали создавать моменты. Если характеризовать вообще всю игру, то царила какая-то безвольность, бесхарактерность нашей команды. Нельзя так играть в хоккей тем более с такими командами — у них хорошие игроки, хороший тренерский состав. Нельзя так играть. Это не оправдание, но время близится к плей-офф, и чуть-чуть настораживает, что мы так безвольно играем.

— Сейчас предстоит небольшой перерыв и поездка в теплые края. Насколько она поможет команде перезагрузиться перед финишем регулярного чемпионата?

— Об этом тоже нужно думать: мы сыграли уже 50 матчей и, что ни говори, как ни тренируйся, эмоции все равно чуть пропадают. Мы же живые люди, где-то чуть гаснем, и нам на площадке этого не хватает. Где-то один-два человека из звеньев выпадают, и все. Сейчас будет такой хороший период, где мы можем перезагрузиться и провести время с семьей, чуть-чуть отвлечься от хоккея, набраться сил, эмоций и вернуться к нашему любимому делу. Но эти игры не забыть, мы, конечно, извиняемся перед своими болельщиками за то, что проиграли несколько матчей подряд. Это жизнь, это спорт, и не надо принимать все близко к сердцу. Когда победы — мы радуемся, а когда поражения, надо просто быть рядом с командой и верить в команду. Все еще впереди, не надо нас ругать, мы еще оправдаем надежды.

— В моменте с голом Зарипов стрелял на Попова или все же делал вам передачу?

— Да нет, давным-давно болельщики наблюдают за Данисом Зариповым, и раньше Алексей Морозов отдавал ему на дальнюю, он так же в пустые забивал. Честно говоря, в этом моменте я просто вспомнил, что он раньше там открывался, да пошел туда. Там, на самом деле, просто надо принять шайбу и забить гол. А Зарипов все сделает сам. Поэтому надо просто стоять в нужном месте — он отдаст.

— Сейчас начались замены игроков на Матч всех звезд. Вдруг отдохнуть не получится и вас позовут?

— Да перестаньте, даже если бы меня пригласили, я бы отказался. Какая я звезда, вы что, бросьте. Хочешь быть звездой — сядь на елку, — приводит слова Лукоянова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет в среду, 23 января, в Хельсинки против местного «Йокерита». Начало игры в 19.30 мск.