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ГИБДД рекомендовала татарстанцам отказаться от поездок за пределы населенных пунктов из-за метели

17:40, 11.01.2019
ГИБДД рекомендовала татарстанцам отказаться от поездок за пределы населенных пунктов из-за метели
Фото: realnoevremya.ru

Завтра, 12 января 2019 года, по информации синоптиков, на территории Татарстана ожидается метель с ухудшением видимости, сильный ветер порывами до 15 м/с. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

В связи с этим Госавтоинспекция МВД по Татарстан рекомендовала водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, а также неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 12 января температура днем составит минус 5 градусов, а к 15 января, потеплеет до плюс 1 градуса.

С субботы в Татарстан придет циклон, который принесет потепление и интенсивные осадки в виде снега. Среднесуточная температура в предстоящую декаду будет на 4—5 градусов выше нормы.

Общество Татарстан
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