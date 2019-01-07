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Премьер-министр Японии пообещал «поставить точку» в переговорах с Россией по Курилам

13:56, 07.01.2019
Премьер-министр Японии пообещал «поставить точку» в переговорах с Россией по Курилам
Фото: wikipedia.org / Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia

Японский премьер-министр Синдзо Абэ пообещал сделать все возможное, чтобы завершить переговоры с Россией по передаче Курильских островов. Об этом он сообщил после посещения могилы своего отца, бывшего главы японского МИД Синтаро Абэ.

«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять свой служебный долг. Я поклялся сделать все, чтобы продвинуться (в переговорах с Россией по Курилам, — прим. ред.) и поставить точку в этом вопросе», — сказал он.

По словам Абэ, в этом году произойдет «поворотный момент» в истории территориальных разногласий между странами, передает NHK.

Ранее сообщалось, что среди россиян выросло число сторонников передачи Курил Японии.

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