Минсельхоз УР: на первый этап ремонта ижевского ипподрома требуется 25 млн рублей

На первоочередные меры по ремонту конюшен и приведение в нормативное состояние ижевского ипподрома требуется 20—25 млн рублей. При этом в целом на ремонт и реконструкцию ипподрома необходимы сотни миллионов рублей, однако средства на это пока не найдены.

Об этом журналистам рассказала министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.

«Нам в первоочередном порядке нужно привести в порядок конюшни, которые находятся в очень плачевном состоянии. Вторая очередь — манеж и левады, которые есть на конюшнях. Сегодня они недостаточно освещены и плохо обрабатывается их поверхность, животные травмируют свои ноги. Затем в наших планах сам круг ипподрома, там давно не проводилась реконструкция или ремонт дорожки, трибуны в плачевном состоянии», — рассказала Абрамова.

Средства на первоочередной ремонт будут привлекать из внебюджетных источников, в том числе за оказываемые ипподромом услуги, ведется работа с муниципальной конноспортивной школой, которая содержит своих лошадей в конюшнях ипподрома.

Ранее из-за накопившихся долгов на ипподроме отключали освещение, ситуацию урегулировали после вмешательства Минсельхоза УР.