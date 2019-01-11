В 2018 году реальный эффективный курс рубля снизился почти на 7%

По итогам 2018 года реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции упал на 6,9%.

Реальный курс рубля к доллару за прошлый году опустился на 6,3%, курс рубля к евро — на 9,8%, пишет News.ru со ссылкой на материалы Центробанка.

Сильнее всего в 2018 году рубль падал к доллару в апреле (на 5,6%) и августе (на 4,9%). Рубль к евро наиболее активно снижался также в апреле и августе — на 5,1% и 3,9% соответственно.

Ранее журнал The Economist счел рубль самой недооцененной валютой мира.

По оценке журнала, сейчас рубль недооценен на 70,4% по сравнению с долларом. Год назад рубль был недооценен на 57%.