Олимпийская чемпионка будет готовить Евгению Тарасову и Владимира Морозова

Фото: Instagram

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар будет помогать своему партнеру и супругу Максиму Транькову в подготовке Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к чемпионату Европы. Об этом Максим Траньков сообщил на своей странице в Instagram.

«Мы вернулись из сказки в реальный мир, где меня ждет подготовка к чемпионату Европы в Минске с моими суперменами Женей и Вовой, кстати, нам в этом цикле помогает и сама Татьяна Волосожар», — написал Траньков в «Инстаграме».

Чемпионат Европы пройдет с 21 по 27 января в Минске.