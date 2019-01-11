Новости спорта

13:04 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Олимпийская чемпионка будет готовить Евгению Тарасову и Владимира Морозова

12:45, 11.01.2019
Олимпийская чемпионка будет готовить Евгению Тарасову и Владимира Морозова
Фото: Instagram

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар будет помогать своему партнеру и супругу Максиму Транькову в подготовке Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к чемпионату Европы. Об этом Максим Траньков сообщил на своей странице в Instagram.

«Мы вернулись из сказки в реальный мир, где меня ждет подготовка к чемпионату Европы в Минске с моими суперменами Женей и Вовой, кстати, нам в этом цикле помогает и сама Татьяна Волосожар», — написал Траньков в «Инстаграме».

Чемпионат Европы пройдет с 21 по 27 января в Минске.

Спорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты