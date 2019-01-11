Олимпийская чемпионка будет готовить Евгению Тарасову и Владимира Морозова
Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар будет помогать своему партнеру и супругу Максиму Транькову в подготовке Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к чемпионату Европы. Об этом Максим Траньков сообщил на своей странице в Instagram.
«Мы вернулись из сказки в реальный мир, где меня ждет подготовка к чемпионату Европы в Минске с моими суперменами Женей и Вовой, кстати, нам в этом цикле помогает и сама Татьяна Волосожар», — написал Траньков в «Инстаграме».
Чемпионат Европы пройдет с 21 по 27 января в Минске.Спорт Татарстан
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