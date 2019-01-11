Минобороны РФ попросило разрешения сбивать нарушившие границу пассажирские самолеты

Минобороны РФ подготовило проект постановления, которое разрешит сбивать пассажирские самолеты, нарушившие границу.



В документе сказано, что открывать огонь по нарушителю будут лишь в том случае, когда преднамеренное крушение самолета может вызвать экологическую катастрофу, массовую гибель людей или повреждение стратегических объектов. Перед этим российские военные будут неоднократно предупреждать самолет о своих намерениях, пишут «Известия».

В Совете Федерации отметили, что подобная практика существует во многих государствах. Ожидается, что нововведение позволит исключить теракты и катастрофы, связанные с угонами самолетов.

Кроме того, разрешение сбивать воздушные суда в экстренных ситуациях снизит число возможных пострадавших.

Ранее Минобороны РФ попросило у Минфина 24 трлн рублей на программу вооружения 2018—2025 годов. Министерство финансов, в свою очередь, готово выделить только 12 трлн рублей.