Сейдахмет не входит в число тех, кто покинет «Уфу» этой весной

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о ближайшем будущем 18-летнего казахстанского нападающего Еркебулана Сейдахмета в команде.



Ранее руководитель клуба заявил о том, что «Уфу» покинет ряд футболистов. Однако, по словам Газизова, Сейдахмет не входит в данный список игроков.



«Еркебулан молодой и перспективный парень. Мы верим, что он сможет приносить пользу команде», — отметил Газизов.

Осенью 2018 года Еркебулан получил травму на сборах национальной команды Казахстана — сломал ногу, которую ныне залечивает. В текущем сезоне футболист провел всего две официальные игры за «Уфу».

