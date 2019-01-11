«Торпедо» расторгло контракт с защитником Дмитрием Коробовым

Хоккейный клуб «Торпедо» расторг контракт с защитником Дмитрием Коробовым, сообщает пресс-служба нижегородской команды.

В текущем сезоне 29-летний игрок обороны провел за нижегородцев 39 матчей, набрав в них 8 (1+7) очков при показателе полезности "-5".

Команда «Торпедо» проиграла несколько матчей подряд и сейчас находится на седьмом месте в Восточной конференции, набрав в 47 матчах 51 очко. 7 января «автомобилисты» уступили «Нефтехимику» в Нижнекамске — 3:4 (ОТ).

11 января нижегородский коллектив дома примет лидера конференции — екатеринбургский «Автомобилист», у которого 75 очков после такого же количества сыгранных поединков.

