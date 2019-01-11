Нападающие уфимской «Агидели» сыграют в полуфинале чемпионата мира

В японском городе Обихиро женская молодежная сборная России по хоккею провела четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Швейцарии. В напряженной и драматичной борьбе наши девушки вырвали победу в серии буллитов — 2:1 и пробились в полуфинал.

В четвертьфинальном матче за российскую сборную выступали две хоккеистки уфимской «Агидели». Нападающие Полина Лучникова и Илона Маркова нанесли по два броска, другими результативными действиями не отметились.



12 января россиянки сыграют с канадской сборной за право играть в главном матче турнира. Напомним, в поединке группового этапа наши девушки крупно проиграли канадкам — 1:5.