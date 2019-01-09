В Госдуме одобрили законопроект о штрафах за оскорбление власти

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект, предполагающий административную ответственность за оскорбление власти и государства в интернете.

«В части, касающейся ведения нашего комитета, мы законопроект поддерживаем», — приводит «РИА Новости» слова первого зампредседателя комитета Эрнеста Валеева.

При этом он отметил, что ко второму чтению закон должен рассмотреть профильный комитет Госдумы — комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас вместе с другими сенаторами и депутатами внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает приравнять к мелкому хулиганству распространение в интернете материалов, выражающих «в неприличной форме явное неуважение» к Конституции, государству, официальным государственным символам, органам госвласти РФ и обществу.

Согласно КоАП РФ, соответствующее правонарушение наказывается штрафом в размере от 500 до 2 500 рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток.