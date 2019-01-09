Новости общества

17:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Госдуме одобрили законопроект о штрафах за оскорбление власти

16:11, 09.01.2019 2
В Госдуме одобрили законопроект о штрафах за оскорбление власти
Фото: duma.gov.ru

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект, предполагающий административную ответственность за оскорбление власти и государства в интернете.

«В части, касающейся ведения нашего комитета, мы законопроект поддерживаем», — приводит «РИА Новости» слова первого зампредседателя комитета Эрнеста Валеева.

При этом он отметил, что ко второму чтению закон должен рассмотреть профильный комитет Госдумы — комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас вместе с другими сенаторами и депутатами внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает приравнять к мелкому хулиганству распространение в интернете материалов, выражающих «в неприличной форме явное неуважение» к Конституции, государству, официальным государственным символам, органам госвласти РФ и обществу.

Согласно КоАП РФ, соответствующее правонарушение наказывается штрафом в размере от 500 до 2 500 рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток.

Справка

Эрнест Валеев родился в 1950 году в Татарстане. В 1974 году получил высшее образование по специальности «Правоведение» окончив Свердловский юридический институт. После окончания института направлен в прокуратуру Тюменской области. В итоге дослужился до заместителя генпрокурора РФ.

В 2010 году назначен заместителем губернатора Тюменской области. Избирался депутатом Госдумы в 2011 и 2016 годах.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:37
    нужно вспомнить эзопов язык
    Ответить
  • Анонимно 16:49
    так работайте во благо народа , что бы не ругали не оскорбляли, для себя в карман уже 28 лет работали , хватить, пора и для народа работать, как Ельцин ушел так все власть только хапаеть все для себя.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты