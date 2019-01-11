СК прекратил уголовное дело в отношении Мотузной

Следователи прекратили уголовное дело в отношении барнаульской студентки Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме из-за картинок в соцсети «ВКонтакте».

В региональном Следственном управлении Следственного комитета пояснили, что такое решение приняли из-за изменений в законодательстве, передает «РИА Новости».

Несколько лет назад девушка сохранила у себя на странице во «ВКонтакте» изображения, которые заинтересовали правоохранителей.

На девушку были заведены два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Мотузной грозило до 5 лет лишения свободы. В октябре суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной.