СК прекратил уголовное дело в отношении Мотузной
Следователи прекратили уголовное дело в отношении барнаульской студентки Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме из-за картинок в соцсети «ВКонтакте».
В региональном Следственном управлении Следственного комитета пояснили, что такое решение приняли из-за изменений в законодательстве, передает «РИА Новости».
Несколько лет назад девушка сохранила у себя на странице во «ВКонтакте» изображения, которые заинтересовали правоохранителей.
На девушку были заведены два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Мотузной грозило до 5 лет лишения свободы. В октябре суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной.Происшествия
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