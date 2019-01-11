Украина расторгнет около сорока соглашений с Россией

Украина планирует расторгнуть около 40 соглашений с Россией.

По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака, власти предпримут этот шаг на фоне прекращения договора о дружбе между странами.

«А сколько таких соглашений расторгнут, мне трудно сказать, потому что там есть межгосударственные и межправительственные <…>. Поэтому это делается, просто не так публично», — цитирует его «РИА Новости».

10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

После «Азовского кризиса», как его называют в Киеве, или «Керченского инцидента», как его называют в Москве, власти Украины решили не продлять действие договора.