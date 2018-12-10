Порошенко в «Твиттере» сообщил об окончательном разрыве договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, не продляющий договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Об этом он сообщил через Twitter.

«Закон Украины №0206 «Про прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». Подписано», — написал Порошенко.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

После «Азовского кризиса», как его называют в Киеве, или «Керченского инцидента», как его называют в Москве, власти Украины решили не продлять действие договора. Ранее уже сообщалось, что соответствующий закон будет подписан сегодня.