В МВД не нашли нарушений в езде жителя Казани на БТР

МВД по РТ не нашло нарушений в том, что житель Казани катался на своем БТР на окраине города.

«Данное техническое средство, принадлежащее 39-летнему жителю Казани, зарегистрировано по всем правилам гостехнадзора как трактор-тягач АТМ-2. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что 6 января мужчина управлял транспортным средством в лесном массиве в районе посёлка Алтан, при этом на дороги общего пользования не выезжал, что не противоречит нормам и правилам по эксплуатации техники данного вида», — цитирует представителя ведомства «РИА Новости».



В мэрии Казани уточнили, что территория, где видели БТР, частично является муниципальной собственностью и принадлежит лесному фонду. В перспективе здесь может быть обустроен парк.



До этого пользователи соцсетей пожаловались, что что мужчина на БТР ездит вдоль леса на окраине города и портит лыжню.