Во дворе Саратова из-за прорыва трубы образовалось «ледяное царство» — видео

Фото: скриншот видеозаписи

Один из дворов Саратова из-за коммунальной аварии превратился в «ледяное царство».

После прорыва трубы с горячей водой около многоэтажного дома льдом покрылись деревья. Под удар также попала иномарка, припаркованная рядом.

Если хозяин не спасет машину, то ее раздавит. Однако владельца авто здесь не видели давно, передает «РИА Новости».

Ранее жители Казани активно выкладывали фотографии и видеозаписи сильной метели, прошедшей в городе в конце прошлого года.