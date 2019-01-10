Власти Татарстана решили отвязать зарплату водителей автобусов в Казани и Челнах от плана

Правительство Татарстана постановило отвязать доходы водителей автобусов в Казани и Набережных Челнах от плановых показателей. Власти республики считают, что это позволит снизить количество ДТП.

«Руководителям исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны до 1 марта 2019 года изучить опыт Самары в организации регулярных пассажирских перевозок и до 1 августа 2019 года принять дополнительные меры по профилактике аварийности на муниципальном пассажирском транспорте, в том числе путем исключения зависимости дохода водителей от выполнения плановых показателей», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РТ.

Напомним, что глава МВД Татарстана Артем Хохорин в декабре сообщал о выросшем на 20% количестве ДТП по вине водителей автобусов. Он уточнял, что ГИБДД республики прорабатывает вопрос об изменении оплаты их труда.