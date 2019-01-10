Шамиль Газизов: «Мы не рассматривали варианта с арендой Зинченко»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в зимнее трансферное окно может вернуться в уфимский клуб.



«Мы очень рады за Сашу, он забил великолепный гол! Следим за его выступлениями и надеемся, что его развитие будет только продолжаться. Его уровень уже намного выше «Уфы», поэтому мы не рассматриваем и не рассматривали варианта с его арендой. Мы можем облизываться, конечно, но мы находимся там, где находимся. К тому же, насколько мне известно, у него и без нас много предложений.



Не скажу, что именно мы воспитали его. Мы были одним из этапов его развития и рады, что этот этап был для него успешным. Руку к его прогрессу приложило много людей: родители, отличные агенты, академия «Шахтера». Саша должен всем сказать спасибо.



Мы поздравили его и всегда стараемся поддерживать связь. Он любим нашим клубом и болельщиками. Мы считаем его своим и держим за него кулаки. Желаем, чтобы с каждым днем его карьера становилась ярче», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».