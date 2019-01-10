Никита Трямкин: «Не готов ждать Кубок Гагарина еще несколько лет. «Авто» готов взять его уже этой весной»

Защитник ХК «Автомобилист» Никита Трямкин рассказал об амбициях екатеринбургской команды в нынешнем сезоне и о том, почему решил вернуться именно в родной клуб, несмотря на предложение из НХЛ.

— В нашей лиге такая закономерность: из НХЛ игрок возвращается либо в СКА, либо в ЦСКА. Ты ее нарушил, вернувшись в родное «Авто».

— Я уезжал из своей команды, и мне она нравится. Нравится мой город, как здесь все устроено. Я намеренно ехал в «Автомобилист», и меня не волновало никакое другое предложение от российских клубов.

— Восток в этом сезоне особенно мощен. Ты готов к тому, что придется подождать еще пару лет, чтобы прийти к твоей цели и взять Кубок?

— Это несколько риторический вопрос. Любая команда может вылететь в первом же раунде. Восьмая команда может выбить лидера. Можно говорить что угодно, но если ты вылетел, уже никакие слова не помогут.

Но как я могу сказать, что готов ждать Кубок? У нас хорошая команда, много мастеров и исполнителей. Я думаю, в этом году мы вполне достойны наград.

— Окей, давай так: «Автомобилист» готов взять Кубок Гагарина уже этой весной?

— Как бы громко это ни звучало, да.