Париж возглавил рейтинг городов мира, наиболее подходящих для здорового отдыха

Париж занял первое место в рейтинге городов мира, наиболее подходящих для здорового отдыха.

Как сообщает Daily Mail, вторую строчку занял таиландский курорт Чианг Май. Тройку замыкает испанская Барселона.

В топ-10 также вошли таиландская Паттайя, канадский Ванкувер, американские Майями и Сан-Франциско, португальский Лиссабон, индонезийский Денпасар и аргентинский Буэнос-Айрес.

В ходе составления рейтинга исследователи учитывали количество парков, спортивных залов, спа-салонов, студий йоги и пилатеса, магазинов здоровой пищи и вегетарианских ресторанов, количество солнечных дней и стоимость пребывания.

Ранее сообщалось, что Россия заняла 59-ю позицию в индексе благополучия и устойчивого экономического развития (Sustainable Economic Development Assessment). Она сохраняет это место в рейтинге с 2014 года.