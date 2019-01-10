Париж возглавил рейтинг городов мира, наиболее подходящих для здорового отдыха
Париж занял первое место в рейтинге городов мира, наиболее подходящих для здорового отдыха.
Как сообщает Daily Mail, вторую строчку занял таиландский курорт Чианг Май. Тройку замыкает испанская Барселона.
В топ-10 также вошли таиландская Паттайя, канадский Ванкувер, американские Майями и Сан-Франциско, португальский Лиссабон, индонезийский Денпасар и аргентинский Буэнос-Айрес.
В ходе составления рейтинга исследователи учитывали количество парков, спортивных залов, спа-салонов, студий йоги и пилатеса, магазинов здоровой пищи и вегетарианских ресторанов, количество солнечных дней и стоимость пребывания.
Ранее сообщалось, что Россия заняла 59-ю позицию в индексе благополучия и устойчивого экономического развития (Sustainable Economic Development Assessment). Она сохраняет это место в рейтинге с 2014 года.Общество
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