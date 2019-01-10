За новогодние праздники российские фильмы заработали 3,3 млрд рублей
С 30 декабря по 8 января кассовый сбор российских картин составил 3,3 млрд рублей. Это на 12% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года.
Самым популярным фильмом стала военная драма «Т-34» — она собрала за этот период более 1,3 млрд рублей.
Всего в новогодние праздники кинотеатры посетили 16,7 млн зрителей, которые в целом потратили 4,5 млрд рублей. Кассовый сбор иностранных фильмов за это время составил 1,2 млрд рублей.
Напомним, ранее кинокритики назвали «Движение вверх» главным российским фильмом 2018 года.ОбществоКультура
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