Сегодня в Татарстане ожидается слабый снег и до -15

В четверг, 10 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами слабый снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный слабый, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от -10 до -15 градусов. В Казани днем ожидается от -10°С до -13°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -13°С до -15°С.