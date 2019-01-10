Сегодня в Татарстане ожидается слабый снег и до -15
В четверг, 10 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами слабый снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный слабый, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Максимальная температура днем составит от -10 до -15 градусов. В Казани днем ожидается от -10°С до -13°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -13°С до -15°С.Общество Татарстан
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