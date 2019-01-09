В Москве работодатели начали оформлять сотрудников как самозанятых — СМИ

В Москве и Московской области компании начали оформлять сотрудников как самозанятых через договор аренды рабочей площади.

Как выяснил Daily Storm, это позволяет сэкономить на налогах за сотрудников.

«Зарплата при этом выплачивается втемную полностью. Договор аренды с нами заключают на случай, если придет проверка из ФНС или трудовой инспекции», — рассказал компьютерный мастер Игорь, которого устроили в Москве как самозанятого.

В конце ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов о проведении в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях налогового эксперимента для самозанятых.



С 1 января 2019 года введен налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров физическим лицам, и 6% — в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов допустил возможность введения моратория на определенные виды проверок для легализовавшихся самозанятых россиян.