«Почта России» получила право взимать пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов

«Почта России» с 9 января получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах.

Покупатель будет оплачивать пошлину при оформлении заказа на сайте зарубежного интернет-магазина. Для этого «Почта России» совместно с ФТС разработала необходимый механизм, сообщает «Коммерсант».



Представитель «Почты России» пояснил, что процесс оплаты пошлины будет идентичен оплате покупки банковской картой в интернете.



В «Почте России» не уточняют, на каких ретейлеров будет распространяться пилотный проект.



Отметим, что беспошлинный порог с 1 января понижен в два раза и составляет €500 для покупок, сделанных в течение месяца.

Эксперты считают, что новые полномочия сделают «Почту России» монополистом на рынке международной доставки. Кроме того, это скажется на росте цен на международные отправления, падении качества и скорости доставки.

Ранее сообщалось, что граждане России с 2019 года смогут оплачивать покупки в интернет-магазинах, используя адрес своей электронной почты.

