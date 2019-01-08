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«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в США

11:22, 08.01.2019

Российская интернет-компания «Яндекс» заявила о начале демонстрационных поездок своего беспилотного автомобиля в США. В компании отмечают, что подобные испытания беспилотной машины «Яндекса» станут первыми за пределами России. После США тестирование беспилотной машины также состоится в Израиле.

Испытания начались в рамках Международной выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе.

Как сообщила официальный представитель «Яндекса» Мелисса Макдональд, воспользоваться автомобилем может любой желающий с 8 по 11 января, сообщает РБК.

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