Путин рассказал, что стал лейтенантом как артиллерист

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге рассказал, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии.

Российский лидер во время традиционных празднований совершил традиционный рождественский выстрел из пушки. Когда подошла очередь почетного строителя России Владимира Бендета, которому исполнялось 85 лет, президент поздравил его с днем рождения и подарил ручку. Затем они одновременно выстрелили.



«Мы с вами оба артиллеристы, оказывается. Я получил звание лейтенант как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии… 122 миллиметра», — сказал он, соответствующая видеозапись опубликована на сайте Кремля.



Ранее Путин посетил праздничное рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга в ночь с 6 на 7 января.