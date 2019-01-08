Компания Amazon стала самой дорогой в мире компанией

Компания Amazon сегодня стала самой дорогой компанией в мире, передает CNBC. По стоимости она обошла Microsoft, капитализация которой составляет $785 млрд. Акции Amazon выросли на 2,7%, у Microsoft — на 0,5%.

На третьем месте располагается Alphabet со стоимостью $740 млрд. А вот у Apple, похоже, дела плохи: мало того, что выбыла из тройки лидеров, так и заметно уменьшалась в стоимости — до $694 млрд.