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Компания Amazon стала самой дорогой в мире компанией

10:06, 08.01.2019

Компания Amazon сегодня стала самой дорогой компанией в мире, передает CNBC. По стоимости она обошла Microsoft, капитализация которой составляет $785 млрд. Акции Amazon выросли на 2,7%, у Microsoft — на 0,5%.

На третьем месте располагается Alphabet со стоимостью $740 млрд. А вот у Apple, похоже, дела плохи: мало того, что выбыла из тройки лидеров, так и заметно уменьшалась в стоимости — до $694 млрд.

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