Сегодня в отдельных районах Татарстана ожидается небольшой снег и до -18

Во вторник, 8 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от -13 до -18 градусов. В Казани днем ожидается от -13°С до -15°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -13°С до -18°С.