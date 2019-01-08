Сегодня в отдельных районах Татарстана ожидается небольшой снег и до -18
Во вторник, 8 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер западный, юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Максимальная температура днем составит от -13 до -18 градусов. В Казани днем ожидается от -13°С до -15°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -13°С до -18°С.Общество Татарстан
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