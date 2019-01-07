Замглавы ФСИН рассказал о «тоске и безнадеге» в глазах сотрудников

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко рассказал, что сотрудники исправительных колоний находятся под «колоссальным психологическим давлением».

«Недавно правозащитник Андрей Бабушкин сказал, и я с ним согласен, что, посещая колонии и СИЗО, он видит моральную усталость и моральный износ сотрудников, даже молодых. В их глазах такая тоска, такая безнадега», — цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что у сотрудников ФСИН небольшие зарплаты, при этом им приходится каждый день общаться с преступниками, «социально неблагополучными, обозленными на жизнь и проецирующими свои чувства и эмоции на окружающих».

Ранее сообщалось, что численность осужденных в российских колониях достигла исторического минимума. По состоянию на декабрь 2018 года в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 467 тыс. человек.