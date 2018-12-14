Численность осужденных в России достигла исторического минимума

Численность осужденных в российских колониях достигла исторического минимума.

«На сегодняшний день в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 467 тыс. человек. В новейшей истории России — это самое маленькое количество осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях», — сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.



Причиной сокращения числа осужденных в ведомстве назвали либерализацию уголовно-исполнительной политики государства, передает ТАСС.



За последние 10 лет численность осужденных сократилась практически на четверть миллиона человек. В 2017 году в исправительных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях и воспитательных колониях содержались 523 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что число заключенных в исправительных учреждениях Удмуртии снизилось в 2017 году на 4,5%.