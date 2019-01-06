Власти КНДР запустили систему распознавания лиц в госучреждениях

Госучреждения Северной Кореи оснастили системами распознавания лиц.

Нововведение помогут по замыслу чиновников подсчитать количество посетителей. Инновация используется для сбора статистических данных, однако ее функционал может быть расширен, сообщает портал Yonhap.

Систему установили в больнице в Пхеньяне, а также в некоторых других госинстанциях. В будущем устройство планируется значительно усовершенствовать.

Напомним, ранее компания Promobot создала робота-полицейского для службы в Азии.