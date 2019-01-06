Мэр Магнитогорска рассказал о массовых проверках газового оборудования после взрыва в доме

В Магнитогорске начались проверки газового оборудования после взрыва в жилом доме. Об этом сообщил мэр города Сергей Бердников.

По словам главы Магнитогорска, газовым оборудованием занимаются частные компании, и «у каждого жителя с этой компанией есть договор».

«Мы собрали все компании, совместно с прокуратурой сделали предписание для того, чтобы работу сегодня активизировали и вновь, может быть, вне графиков, провели эти проверки газового оборудования», — приводят слова Бердникова «РИА Новости».

Также он уточнил, что проверки в настоящее время уже проходят.

Напомним, 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске обрушился подъезд. В результате погибли 39 человек. Ряд изданий продолжает сомневаться в официальной версии о взрыве газа и видит за произошедшим теракт.