Полиция задержала 23-летнего иностранца, подозреваемого в изнасиловании женщины в Уфе

Фото: источник «Реального времени»

В Уфе полицейские задержали иностранца по подозрению в изнасиловании и разбойном нападении на 41-летнюю местную жительницу.

Инцидент произошел 31 декабря. Женщина обратилась в правоохранительные органы, сообщив, что в собственной квартире на нее напал мужчина, надругался над ней и, угрожая ножом, украл 5 500 рублей и четыре сотовых телефона.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был пойман в одном из хостелов Уфы. Им оказался 23-летний иностранец, временно зарегистрированный и проживающий на территории Ленинского района города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Башкирии.

У преступника силовики обнаружили похищенное имущество, подозреваемый передан следователям. В настоящее время продолжается оперативное сопровождение расследования уголовного дела.

Напомним, ранее Верховный суд оставил под арестом трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе.