Денис Паршин: «Несколько голов сами себе привезли»

В первом матче 2019 года «Торпедо» уступило в Магнитогорске местному «Металлургу» — 3:7, сообщает пресс-служба нижегородцев.

Нападающий хоккейного клуба из Нижнего Новгорода Денис Паршин прокомментировал этот результат:



— Наверное, больше уделили внимание восстановлению. Физически неплохо себя чувствуем. Много ошибок сегодня допустили, было много брака в передачах. Из-за этого пропускаем большое количество голов в последнее время.

Сегодня стали играть авантюрно, выполняли много ненужных, где-то даже рискованных передач. Нужно было в некоторых моментах сыграть попроще. Несколько голов сами себе привезли — подарили шансы «Металлургу». Безусловно, не умаляю заслуг Магнитогорска — они отлично реализовали свои моменты, — сказал форвард.