ФК «Нижний Новгород» отправился на первый южный сбор в Кисловодск

ФК «Нижний Новгород» отправился на свой первый южный сбор в этом году, сообщает пресс-служба клуба. Он пройдет с 6 по 19 января в Кисловодске. Команда будет базироваться в санатории «Центросоюз», а тренироваться – на различных спортивных объектах города.

Завершили выступления в составе нижегородской команды нападающие Дану Спэтару и Ловре Чирьяк. Контракты с ними были расторгнуты по обоюдному согласию сторон. А защитник Артем Семейкин отдан в аренду (в «Чайку», Песчанокопское) до конца сезона.

В Кисловодск вместе с ФК НН отправились сразу пять футболистов молодежной команды: Глеб Шилов, Данила Чвиров, Даниил Чечеткин, Егор Рябков и Даниил Храмов. Кроме того, ожидается прибытие на просмотр нескольких потенциальных новичков.

На первом сборе «Нижний» проведет два контрольных матча, которые запланированы на 13 и 17 января.