В украинском Мариуполе произошел взрыв в многоэтажном доме

В Мариуполе, находящемся на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.

По предварительным данным, инцидент случился поздно вечером 5 января в Центральном районе на проспекте Строителей в квартире на третьем этаже. Региональная полиция сообщает о двух погибших мужчинах.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Местные СМИ отмечают, что в доме взорвалась граната.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия планирует захватить украинские города Бердянск и Мариуполь.