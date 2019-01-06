В украинском Мариуполе произошел взрыв в многоэтажном доме
В Мариуполе, находящемся на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.
По предварительным данным, инцидент случился поздно вечером 5 января в Центральном районе на проспекте Строителей в квартире на третьем этаже. Региональная полиция сообщает о двух погибших мужчинах.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Местные СМИ отмечают, что в доме взорвалась граната.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия планирует захватить украинские города Бердянск и Мариуполь.Происшествия
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