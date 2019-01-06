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Происшествия

В украинском Мариуполе произошел взрыв в многоэтажном доме

11:50, 06.01.2019
В украинском Мариуполе произошел взрыв в многоэтажном доме
Фото: pixabay.com

В Мариуполе, находящемся на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.

По предварительным данным, инцидент случился поздно вечером 5 января в Центральном районе на проспекте Строителей в квартире на третьем этаже. Региональная полиция сообщает о двух погибших мужчинах.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Местные СМИ отмечают, что в доме взорвалась граната.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия планирует захватить украинские города Бердянск и Мариуполь.

Происшествия
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