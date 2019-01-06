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Следком закрыл уголовное дело профессора КГАУ

10:40, 06.01.2019 1
Следком закрыл уголовное дело профессора КГАУ
Фото: vk.com

Не дойдет до суда уголовное дело экс-директора Института экономики Казанского аграрного университета, профессора Гузалии Клычовой. Следком прекратил ее преследование в связи с деятельным раскаянием.

Как выяснило «Реальное время», на финальной стадии расследования самые тяжкие обвинения профессору — во взятках за написание дипломных работ и допуск к защите — были переквалифицированы на злоупотребление полномочиями. После чего Клычова покаялась, возместила ущерб и перестала быть фигуранткой уголовного дела.

Подробнее об этом деле и других итогах 2018 года в криминальной сфере — в материале «Реального времени».

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:18
    Позор-то какой казанским профессорам.

    Еще совсем недавно невозможно было представить, чтобы профессора брали взятки, занимались мошенничеством и воровством.

    Имена гениальных казанских профессоров - Лобачевского, Бутлерова, Завойского и др. - никак не могли упоминаться в негативном контексте.

    А тут почти каждый день сообщают о профессорах-мошенниках, и среди них много и женщин-профессоров.
    Что случилось с наукой и образованием?
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