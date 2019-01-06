Следком закрыл уголовное дело профессора КГАУ
Не дойдет до суда уголовное дело экс-директора Института экономики Казанского аграрного университета, профессора Гузалии Клычовой. Следком прекратил ее преследование в связи с деятельным раскаянием.
Как выяснило «Реальное время», на финальной стадии расследования самые тяжкие обвинения профессору — во взятках за написание дипломных работ и допуск к защите — были переквалифицированы на злоупотребление полномочиями. После чего Клычова покаялась, возместила ущерб и перестала быть фигуранткой уголовного дела.
Подробнее об этом деле и других итогах 2018 года в криминальной сфере — в материале «Реального времени».ОбществоВластьОбразованиеПроисшествия Татарстан
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Еще совсем недавно невозможно было представить, чтобы профессора брали взятки, занимались мошенничеством и воровством.
Имена гениальных казанских профессоров - Лобачевского, Бутлерова, Завойского и др. - никак не могли упоминаться в негативном контексте.
А тут почти каждый день сообщают о профессорах-мошенниках, и среди них много и женщин-профессоров.
Что случилось с наукой и образованием?