Следком закрыл уголовное дело профессора КГАУ

Не дойдет до суда уголовное дело экс-директора Института экономики Казанского аграрного университета, профессора Гузалии Клычовой. Следком прекратил ее преследование в связи с деятельным раскаянием.

Как выяснило «Реальное время», на финальной стадии расследования самые тяжкие обвинения профессору — во взятках за написание дипломных работ и допуск к защите — были переквалифицированы на злоупотребление полномочиями. После чего Клычова покаялась, возместила ущерб и перестала быть фигуранткой уголовного дела.

Подробнее об этом деле и других итогах 2018 года в криминальной сфере — в материале «Реального времени».