Под Уфой полиция обнаружила труп женщины с огнестрельными ранениями

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа женщины с огнестрельным ранением в Башкирии.

Тело 42-летней местной жительницы полиция нашла во дворе частного строения поселка Карпово под Уфой. По предварительным данным, выстрел в женщину совершен из ружья, которое лежало неподалеку, передает «Башинформ».

Силовики рассматривают версию суицида. В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты.

Напомним, ранее в Ульяновске в квартире были обнаружены тела четырех застреленных человек.