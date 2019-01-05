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Под Уфой полиция обнаружила труп женщины с огнестрельными ранениями

13:19, 05.01.2019
Под Уфой полиция обнаружила труп женщины с огнестрельными ранениями
Фото: realnoevremya.ru

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа женщины с огнестрельным ранением в Башкирии.

Тело 42-летней местной жительницы полиция нашла во дворе частного строения поселка Карпово под Уфой. По предварительным данным, выстрел в женщину совершен из ружья, которое лежало неподалеку, передает «Башинформ».

Силовики рассматривают версию суицида. В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты.

Напомним, ранее в Ульяновске в квартире были обнаружены тела четырех застреленных человек.

Общество Башкортостан
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